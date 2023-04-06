Правительство Владимирской области сообщило, что работы в будущем филиале Приволжского исследовательского медицинского университета идут с опережением графика, а первый набор студентов

Правительство Владимирской области сообщило, что работы в будущем филиале Приволжского исследовательского медицинского университета идут с опережением графика, а первый набор студентов начнется в сентябре. В бывшем учебном корпусе ВлГУ на Октябрьском проспекте завершена планировка помещений, подрядчик готов приступить к восстановлению фасада и установке стеклопакетов. Напомним, в филиале ПИМУ будут открыты лечебный факультет и ординатура по