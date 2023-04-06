За последние сутки на территории региона пожарные зафиксировали 6 случаев горения сухой травы. Самый крупный пожар произошел в Гусь-Хрустальном районе между деревней Новоопокино и Большой

За последние сутки на территории региона пожарные зафиксировали 6 случаев горения сухой травы. Самый крупный пожар произошел в Гусь-Хрустальном районе между деревней Новоопокино и Большой Артемовкой – его площадь составила 3 гектара. Еще один пал травы случился во Владимире – в районе дома №2 на Московском шоссе. Там спасателям удалось потушить один гектар земли. В