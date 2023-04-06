Указ подписал Владимир Путин.

Завотделением онкодиспансера Марина Иванова стала заслуженным врачом РФ. Указ подписал Владимир Путин. Она удостоена высокого звания за заслуги в медицине и многолетнюю добросовестную работу.Марина Борисовна работает в больнице с 1996 года. В 2013 году врач возглавила отделение анестезиологии и реанимации. Между тем, количество анестезий в медучреждении постоянно растёт: в 2020 году проведено 3428, а в 2021-ом - 3890. Под руководством доктора организована трансфузиологическая служба.