Президент России Владимир Путин 3 апреля своим указом наградил завотделением Владимирского онкодиспансера Марину Иванову почетным званием «Заслуженный врач Российской Федерации»,

Президент России Владимир Путин 3 апреля своим указом наградил завотделением Владимирского онкодиспансера Марину Иванову почетным званием «Заслуженный врач Российской Федерации», сообщили в пресс-службе правительства региона. «Марина Борисовна работает в учреждении с 1996 года, с 2013 года возглавляет отделение анестезиологии и реанимации. Количество анестезий в онкодиспансере постоянно растёт: в 2020 году их было проведено 3428, в