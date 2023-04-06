Открытые отборы, тренинги и консультации. Соискателей приглашают на Всероссийскую ярмарку трудоустройства. Пройдет она с 14 по 15 апреля на трех основных площадках: во Владимире, Муроме и

Открытые отборы, тренинги и консультации. Соискателей приглашают на Всероссийскую ярмарку трудоустройства. Пройдет она с 14 по 15 апреля на трех основных площадках: во Владимире, Муроме и Коврове. В региональном министерстве труда обещают, что гостям предложат интересные и востребованные профессии. Мария Мальцева, зам. министра труда и занятости населения области На ярмарке будет возможность пообщаться с соискателями,