Астрологический прогноз на 6 апреля . Как расположение планет влияет на людей? Современный мир...

Астрологический прогноз на 6 апреля . Как расположение планет влияет на людей?Современный мир развивается стремительно и непредсказуемо. Люди не всегда успевают «подстроиться» под темп событий. Как правильно реагировать на новый день, чем руководствоваться, а чего стоит избегать? Ответить на эти вопросы поможет наша рубрика «Астрологический прогноз».Астрология — это один из древнейших методов объяснения процессов жизни, основанный на тысячелетнем опыте наблюдения за планетами. Такой подход даёт трактовку воздействия небесных тел на земной мир, а в особенности — на человека.Первый апрельский выходной — суббота — выпадает на 6 число, которое символизирует красоту и любовь к себе. Планетарное соответствие этой цифры — Венера.Символ дня — Трезубец. Мистерии Нептуна сильно связаны с интуицией, поэтому прислушайтесь к себе и своим чувствам, они подскажут, как выполнить задуманные планы. Возможны неожиданные открытия.Астрологи прогнозируют: соседство Луны с Марсом и Сатурном способно создавать напряженные и опасные ситуации, поэтому сегодня важно сохранять самообладание. Будьте осторожны с алкоголем.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений