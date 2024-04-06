«Безопасность с малых лет»: во Владимирской области детей обучают правилам дорожного...

«Безопасность с малых лет»: во Владимирской области детей обучают правилам дорожного движенияОбучение детей правилам дорожного движения – неотъемлемая часть воспитательно-образовательного процесса.Изучение ПДД приносит большую пользу для подрастающего поколения. Оно развивает их внимательность, память, моторику и умение анализировать информацию. Кроме того, это формирует правильное отношение к безопасности и уважению к другим участникам дороги.В современном мире, где автомобили и дороги встречаются повсюду, - особенно важно знать ПДД. Как сообщают в пресс-службе регионального Управления МВД России, - для этого во Владимирской области была проведена масштабная кампания, направленная на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма.Госавтоинспекторы встретились с дошколятами и учащимися образовательных учреждений, отдыхающими в школьных лагерях, их родителями и педагогами. В ходе беседы они напомнили о необходимости соблюдения дорожной безопасности.Кроме того, в муниципальных образованиях прошли тематические акции, информационные встречи, лекции, игры и викторины. Полицейские рассказали детям о дорожных знаках и о том, как правильно трактовать сигналы графических рисунков. А также напомнили ребятам о значении цветов светофора и дорожной разметки. Подростки познакомились с устройством патрульного автомобиля.Снег почти растаял, на улице тепло, а значит, приближается велосезон. В связи с этим госавтоинспекторы провели профилактическую беседу с учащимися на тему опасности игр около проезжей части. Ребята узнали, как важен переход проезжей части только в установленных местах, а также о пользе применения светоотражающих элементов.Фото: пресс-служба Правительства Владимирской области