В государственные медицинские учреждения региона поступит почти 300 единиц нового оборудования.

Для реализации нацпроекта «Здравоохранение» 10 медучреждений Владимирской области получат новое оборудование. Как сообщает пресс-служба правительства Владимирской области, на регион выделили 290 единиц инструментов, общая стоимость которых превышает 58 миллионов рублей.В список нового оборудования входят офтальмологические сканеры, пневмотонометры, кольпоскопы для акушеров, пульсотоксиметры, спиромеры и другое.