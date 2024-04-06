Большинство владимирских дачников не планируют сажать картошку в 2024 году Картофель – самая...

Большинство владимирских дачников не планируют сажать картошку в 2024 годуКартофель – самая распространенная огородная культура и неотъемлемая часть многих блюд. В современном мире дачники сажают на своем участке этот овощ, ведь он нужен в любое время года.В открытом опросе сервиса SuperJob владимирцы, имеющие дачу, огород или дом в деревне рассказали, собираются ли сажать картошку в этом году.По результатам опроса 39% владельцев загородных участков планируют сажать этот овощ, 37% делали это еще в прошлом году, в то время как 2% будут сажать впервые.Респонденты комментируют «Магазинный картофель есть невозможно. Приходится тратить много сил и денег на посадку своего».Остальные 56% не планируют заниматься выращиванием картофеля, объясняя это тем, что «На даче нужно отдыхать! И зачем выращивать то, что стоит копейки?».Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображенийЧитайте также:Специалисты рассказали владимирцам, как выбрать стимулятор и ингибитор для рассадыСпециалисты рассказывают владимирцам, как сохранить здоровье и бодрость в пожилом возрастеКак вырастить имбирь в домашних условиях? Советы от ведущих рубрики «Во саду ли, в огороде»