«Цветущий Владимир»: на озеленение города власти готовы выделить более 3 миллионов...

«Цветущий Владимир»: на озеленение города власти готовы выделить более 3 миллионов рублейКачественное озеленение — это неотъемлемая составляющая благополучия города. Но растения не только служат декоративным элементом, - они улучшают качество жизни.Скоро лето, а значит, время декорирования областной столицы. Для этого администрация планирует сформировать современный архитектурно-художественный образ Владимира. На сайте госзакупок опубликовано техническое задание на проект.Список требований немалый:- Предусмотреть разнообразие пород, устойчивых к местным климатическим условиям. Подбирать крупномерные деревья возрастом от пяти лет.- Предусмотреть Ландшафтное оформление с использованием высокодекоративных хвойных и лиственных районированных ботанических видов, пород и сортов растений.- Снизить до минимума наличие аллергенных растений, а также минимизировать использование женских особей деревьев породы тополь.- Необходимо продумать гармоничное сочетание видов друг с другом с эстетической и биологической точки зрения. Растения в группах не должны угнетать друг друга и не быть антагонистичны по отношению друг к другу.- Сохранить существующие зеленые насаждения, удалить больные, аварийные и утратившие декоративную ценность растения. Кроме того, необходимо предоставить описание правильной обрезки существующих насаждений для их эстетического вида.- Цветники проектировать предпочтительнее из многолетних декоративных растений. Необходимы малоуходные композиции.Помимо этого, концепция должна быть выдержана в едином стиле, чтобы декорации выглядели гармонично. Проект должен быть разработан до 30 июня, а власти готовы заплатить за работу 3,5 миллиона рублей.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений