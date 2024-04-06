«Диктант здоровья»: владимирцев приглашают проверить свои знания о здоровом образе жизни Проект...

«Диктант здоровья»: владимирцев приглашают проверить свои знания о здоровом образе жизниПроект Роспотребнадзора «Здоровое питание» и Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики» объявляют о старте Всероссийского «Диктанта здоровья».С 5 по 12 апреля у каждого желающего появилась возможность принять участие в акции, приуроченной ко Всемирному дню здоровья.Тест состоит из 40 вопросов на темы, посвященные правилам здорового питания, основам ЗОЖ и гигиены, а также важности физической активности и прохождения диспансеризации. Материалы для диктанта разработаны ВОД «Волонтеры-медики» при поддержке Роспотребнадзора и Минздрава России.Также на платформе есть раздел для школьников «Параграф о здоровье», где они могут проверить свои знания. По итогам диктанта участники получают электронные сертификаты. Проверить свои знания можно на сайте диктантздоровья.рф.Цель мероприятия — повышение уровня информированности учащихся о важности ведения правильного образа жизни и укрепления здоровья.«Акция привлекает не только взрослых, но и детей. И это здорово, так как обучать правилам здорового образа жизни и закладывать основы санитарно-гигиенической грамотности необходимо с ранних лет, когда формируются самые устойчивые привычки и принципы поведения, влияющие на всю последующую жизнь», – комментирует заместитель руководителя ФБУЗ «Центр гигиенического образования населения», информационный куратор проекта Роспотребнадзора «Здоровое питание» Екатерина Головкова.Фото: проект Роспотребнадзора «Здоровое питание»