«Калифорнийская сирень»: специалисты рассказали владимирцам, как выращивать цеанотус У нас его...

«Калифорнийская сирень»: специалисты рассказали владимирцам, как выращивать цеанотусУ нас его называют "сирень Сибири" за внешнее сходство с хорошо знакомым всем кустарником. Хотя родина его - Северная Америка и Канада, - там это растение известно с давних времен.За корни красного цвета в народе «цеанотус» - так зовут нашего сегодняшнего героя - ещё называют «краснокоренником».Раньше в индийских племенах листья цеанотуса применяли для приготовления ароматного чая, за что он получил название "американский чай".И вот, за чашкой чая, и поведают нам об этом чудесном растении ведущие рубрики «Во саду ли, в огороде» Виктория Михеева и Валентина Блинова.- Валентина Васильевна, мы как-то одну из наших программ посвятили сирени. Любят очень у нас сажать сиреневые кусты, хотя бывают с ними проблемы: слишком разрастаются, нужно как-то сдерживать их рост, ну, и уход они тоже требуют. И радуют нас только в начале лета. В просторах интернета мне попалось фото удивительного растения, чем-то похожего на сирень, и называется он «цеанотус». Вы можете о нем рассказать?- Это необычное растение, очень привлекательное, с тонким ароматом. Он цветет с августа по октябрь. Поэтому после сирени можно попробовать вырастить это растение. Правда, родом оно из Калифорнии, то есть — с Запада Америки. И называют его в народе «Калифорнийской сиренью». Бывают синие цветы, белые и розовые. Соцветия у него более круглые, маленькие шапки, цветы у него очень мелкие — 5 миллиметров. Они собраны в соцветия, поэтому выглядят так привлекательно. Но растение это южное, сажать его нужно с осторожностью, сделать дренаж, отводные канавки. Оно не выносит никакие подтопления. На зиму укрывать, либо выращивать в горшках и заносить в помещение, - светлое, без минусовых температур.- Некоторые даже дома выращивают, если позволяет жилплощадь. Причем, кто-то делает много веток, а кто-то на штамб, - для ландшафтного дизайна.- Это будет изюминкой сада. Это растение любит слегка кислые почвы, не щелочные. Если выращиваете в комнате, то нужно опрыскивать, так как зимой при отоплении воздух сухой. Кроме того, цеанотус не поражается вредителями и болезнями. Только иногда клещи могут от сухости нападать, поэтому нужно следить. Полив нужен умеренный, почва — плодородная, рыхлая. На зиму обязательно «укутывать». Уход за ними чем-то похож на выращивание роз, поэтому можно сажать там же, где розы, - на небольшом расстоянии. Существуют множества сортов и для Подмосковья, и для Ленинградской области. На родине они достигают 7 метров, у нас — до 2 метров. Бывают вечнозеленые и опадающие, в нашу местность больше подходят опадающие. Лучше не подкармливать. Цветут они долго, цветут много, ветви даже гнутся от тяжести цветов.- Как лучше размножать цеанотус?- Размножаются они черенками, как сирень. Семенами — сложно, у нас в основном гибриды. Обычное черенкование дома, в горшке, под пленкой. Во влажном грунте, обязательно с использованием корневины. Первый год после укоренения держать их дома, только на следующий - высадить в почву. Помимо этого, необходимо укрывать, защищать от солнечных лучей, чтобы растение не обожглось. Требования для него, как для экзотических растений, нежных для нашего климата.- Если на просторах интернета поискать фотографию этого растения, очень многие захотят его вырастить. На сегодня все, Валентина Васильевна.- До свидания, до новых встреч!Цеанотус — растение азот-фиксатор. Его корни в небольших клубеньках накапливают азот, обогащая этим ценным элементом почву. Также из него изготавливают гомеопатические препараты, которые помогают при головных болях и при заболеваниях селезенки. Вот вам и красота, и польза!Из передачи "Во саду ли, в огороде" Радио России ВладимирФото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений