Компенсации могут получить родители школьников при обращении в управление образования.

Как сообщил депутат Государственной Думы от Владимирской области Алексей Говырин, жителям деревни Новинки в Александровском районе, отрезанным от города из-за затопления моста, предоставят компенсации.Из-за наводнения школьные автобусы не могли перевозить детей, поэтому родителям пришлось решать эту проблему самостоятельно. Управление образования возместит затраты за перевозку, если родители школьников подадут соответствующее обращение.Местные власти в настоящее время работают с дорожниками, чтобы восстановить доступ общественного и школьного транспорта. Необходимо определить место для разворотного кольца, однако из-за плотной застройки домов сделать это пока сложно.