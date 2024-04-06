На закупку нового оборудования для Муромской ЦРБ выделили 30 миллионов рублей
В пресс-службе...
На закупку нового оборудования для Муромской ЦРБ выделили 30 миллионов рублей
В пресс-службе Министерства здравоохранения Владимирской области сообщили об оснащении Муромской ЦРБ новым оборудованием. Решение было принято в целях повышения качества диагностики, увеличения объемов медицинской помощи и возможности проведения высокотехнологичных операций.
Для этого из областного бюджета направят более 30 миллионов рублей.
В офтальмологическом отделении центральной районной больницы появится 11 единиц нового оборудования. В их число входят:
- Ультразвуковой офтальмологический сканер (с его помощью врач может диагностировать патологии стекловидного тела и сетчатки, выявлять риски её отслойки).
- Пневмотонометр (помогает определить внутриглазное давление, - измерение идёт бесконтактным методом при помощи направленной струи воздуха на роговицу).
- Компьютерный периметр (с его помощью доктор оценивает поля зрения пациента (их сужение сигнализирует о сбоях в организме).
Благодаря новому оборудованию, врачи смогут проводить операции при глаукоме с дренажами, комбинированные операции катаракты и глаукомы, реконструкцию передней камеры глаза.
Важно отметить, что такая медпомощь станет доступна для всех жителей Владимирской области.
Напомним, что Муромская ЦРБ принимает не только жителей округа Муром. Направление на операцию сюда получают и жители соседних районов - Селивановского и Меленковского.
За 2023 год Муромской центральной районном больницей было выполнено:
- 285 операций имплантации искусственного хрусталика при катаракте.
- 45 операций интравитреального введения ингибиторов ангиогенеза (введение препарата в полость стекловидного тела с целью восстановления работы сосудов).
- 18 операций при глаукоме.
- 5 операций при травмах глаза.
- 43 операции на веках, подкожно-жировой клетчатке глаза.
Фото: Министерство здравоохранения Владимирской области
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