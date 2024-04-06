На закупку нового оборудования для Муромской ЦРБ выделили 30 миллионов рублей В пресс-службе...

На закупку нового оборудования для Муромской ЦРБ выделили 30 миллионов рублейВ пресс-службе Министерства здравоохранения Владимирской области сообщили об оснащении Муромской ЦРБ новым оборудованием. Решение было принято в целях повышения качества диагностики, увеличения объемов медицинской помощи и возможности проведения высокотехнологичных операций.Для этого из областного бюджета направят более 30 миллионов рублей.В офтальмологическом отделении центральной районной больницы появится 11 единиц нового оборудования. В их число входят:- Ультразвуковой офтальмологический сканер (с его помощью врач может диагностировать патологии стекловидного тела и сетчатки, выявлять риски её отслойки).- Пневмотонометр (помогает определить внутриглазное давление, - измерение идёт бесконтактным методом при помощи направленной струи воздуха на роговицу).- Компьютерный периметр (с его помощью доктор оценивает поля зрения пациента (их сужение сигнализирует о сбоях в организме).Благодаря новому оборудованию, врачи смогут проводить операции при глаукоме с дренажами, комбинированные операции катаракты и глаукомы, реконструкцию передней камеры глаза.Важно отметить, что такая медпомощь станет доступна для всех жителей Владимирской области.Напомним, что Муромская ЦРБ принимает не только жителей округа Муром. Направление на операцию сюда получают и жители соседних районов - Селивановского и Меленковского.За 2023 год Муромской центральной районном больницей было выполнено:- 285 операций имплантации искусственного хрусталика при катаракте.- 45 операций интравитреального введения ингибиторов ангиогенеза (введение препарата в полость стекловидного тела с целью восстановления работы сосудов).- 18 операций при глаукоме.- 5 операций при травмах глаза.- 43 операции на веках, подкожно-жировой клетчатке глаза.Фото: Министерство здравоохранения Владимирской областиЧитайте также:Благодаря муромским врачам у 96-летней пациентки появилась возможность ходитьБлагодаря санавиации двоих «тяжёлых» больных удалось спасти и переправить из Мурома в МосквуВо Владимирской области впервые в медицину внедрят искусственный интеллект