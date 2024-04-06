Пятьдесят столичных художников приняли участие в весеннем пленэре в Александрове.
Культурный...
Пятьдесят столичных художников приняли участие в весеннем пленэре в Александрове.
"Культурный десант" высадился на территории музея-заповедника "Александровская слобода".
В течение дня они работали под открытым небом. Это часть проекта "Русская провинция".
Каждую неделю члены товарищества живописцев выезжают куда-нибудь "за МКАД", выбирают рабочую локацию и творят.
Это всегда путешествие одного дня. Свои работы художники представляют на суд случайных зрителей.
Петр Грошев, Заслуженный художник России, руководитель проекта "Русская провинция":
- Более сорока таких населенных пунктов объехали в Подмосковье, от 100 километров до 260, это Борисоглеб, Боголюбово, где у нас Покрова на Нерли...