Работы по реконструкции Владимирского областного театра драмы завершены на 95% Заместитель...

Работы по реконструкции Владимирского областного театра драмы завершены на 95%Заместитель Губернатора Владимирской области Владимир Куимов на заседании Законодательного Собрания рассказал о достижениях в социальной сфере региона.Депутат Сергей Корнишов спросил о ходе восстановления Владимирского областного театра драмы. Заместитель Губернатора проинформировал, что объект имеет 95% готовности. На завершение ремонта из федерального бюджета от Министерства культуры должны быть утверждены 800 миллионов рублей. В здании уже укладывают паркет.«Вы увидите необычный театр, он никогда не был таким. Летом сцена должна открыться для зрителей», – рассказал Владимир Куимов.На Собрании обсудили модернизацию образовательных учреждений, которая проходит за счет областных и федеральных средств в рамках госпрограммы «Развитие образования» при поддержке Министерства просвещения. Капитальные работы были выполнены в Лакинске в школе на 500 мест, а также отремонтированы школы во Владимире, в Гороховецком и Гусь-Хрустальном районах.Но на этом работы не прекращаются. В 2024 и последующих годах реконструкции учебных заведения продолжатся. В планах — строительство большой школы в Александрове на 1100 мест, которая станет одной из самых современных в регионе.Что же касается обеспечения сферы образования кадрами? По словам Владимира Куимова, в целом, - система укомплектована специалистами, однако, в некоторых районах имеется нехватка. В основном школы нуждаются в учителях математики, физики и начальных классов.Здесь возникает логичный вопрос о справедливости оплаты труда учителей, основная часть которой составляет 18 тысяч рублей.Заместитель Губернатора сообщил о различных видах доплат педагогам. К примеру, за внеурочную работу, классное руководство, проверку тетрадей, ведение кабинета и другую деятельность.“На селе размер выплат выше: средняя зарплата сельского учителя в регионе составляет 44 тысяч рублей, городского – 38 тысяч.”, - рассказал Владимир Куимов.На заседании депутаты подняли вопрос о планах по ремонту детских садов. В модернизации нуждаются 47 учреждений, на это требуется свыше 2 миллиардов рублей. Заместитель Губернатора отметил, что целесообразно ремонтировать порядка 10 детсадов в год.«Очень важно заложить средства для того, чтобы войти в федеральную программу, предусматривающую выделение финансирования на ремонт детских садов. Начинается воспитание с детского сада. Там, куда приходят малыши, нужны современные условия. Уверена, что мы войдем в программу. Федеральные, региональные, муниципальные средства будут суммироваться, чтобы мы смогли улучшить качество жизни родителей и детей», – дополнила председатель Законодательного Собрания Ольга Хохлова.Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Владимирской области; ГТРК "Владимир"