В деревне Новинки пешеходный мост, по которому дети ходили в ближайшую школу, стал жертвой паводка. Населенный пункт находится очень близко к Александрову – от деревни до города 10 минут

В деревне Новинки пешеходный мост, по которому дети ходили в ближайшую школу, стал жертвой паводка. Населенный пункт находится очень близко к Александрову – от деревни до города 10 минут пешком. Попасть на уроки новинские школьники могут только на школьном автобусе по объезду. Однако автобусов нет. Ситуацию взял на контроль депутат Алексей Говырин. К нему обратились