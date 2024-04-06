Свыше 60 тысяч владимирцев получат выплаты ко Дню Победы В пресс-службе Правительства Владимирской...

Свыше 60 тысяч владимирцев получат выплаты ко Дню ПобедыВ пресс-службе Правительства Владимирской области сообщили о доставке и переводе денежных средств ко Дню Победы.В Министерстве социальной защиты Владимирской области уточнили, каким категориям граждан начислят выплаты:- Инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, инвалидам боевых действий, бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей, лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», «Жителю осажденного Севастополя», труженикам тыла инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, узникам, блокадникам, «жителю осажденного Севастополя», труженикам тыла будет выплачено по 10 тысяч рублей. Эту меру поддержки получат свыше 3,8 тысячи ветеранов- «Дети войны» получат региональную поддержку в виде 1251 рубля. Такую выплату получат свыше 55 тысяч человек.- Вдовы погибших инвалидов и участников Великой Отечественной войны, вдовы погибших инвалидов и ветеранов боевых действий, вдовы и родители погибших участников СВО получат выплату в размере 5 тысяч рублей – всего более 2,5 тысячи человек.Денежные средства будут переведены на лицевые счета, открытые в финансово-кредитных учреждениях. Владимирцы, получающие пенсию через почтовые отделения, получают выплату в течение апреля по установленному графику, одновременно с пенсией.Фото: пресс-служба Правительства Владимирской области