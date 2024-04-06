290 единиц оборудования появятся в больницах и ФАПах и больницах Владимирской области. «Обновки» обойдутся в 58 миллионов рублей, рассказали в пресс-службе минздрава. Переоснащение

290 единиц оборудования появятся в больницах и ФАПах и больницах Владимирской области. «Обновки» обойдутся в 58 миллионов рублей, рассказали в пресс-службе минздрава. Переоснащение организуют прежде всего в ФАПах в селах Филипповское Киржачского района, Ваулово Кольчугинского района, Городище и деревне Веска Юрьев-Польского района, деревне Костино Петушинского района, селе Лемешки Суздальского района. Туда закупят электрокардиографы, дефибрилляторы, акушерские