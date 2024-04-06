В стоимость ипотеки будет включена отделка жилья и встроенная мебель. Как это отразится на...

В стоимость ипотеки будет включена отделка жилья и встроенная мебель. Как это отразится на владимирцах?В Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ подготовили законопроект, позволяющий включать в стоимость ипотеки встроенную мебель и отделку при использовании эскроу-счетов в рамках договоров долевого участия.Соответствующий документ уже размещен на портале проектов нормативных правовых актов. Разберемся, для чего это нужно.Цели предложенной меры — снизить конечную стоимость отделки жилья и встроенной мебели за счет включения их в ипотечный договор, и повысить спрос на отечественную продукцию.Важно отметить, что под действие такой инициативы попадет мебель российского производства, не приспособленная для перестановки по помещению, например, из-за крепления к стенам, потолку или полу.Также в список входит мебель, произведенная на территории стран-участниц ЕАЭС. Причем, гарантийный срок на передаваемую по ДДУ обстановку не может быть меньше установленного производителем, - говорится в документе. А если последний его не прописал, - гарантийный срок должен быть больше двух лет.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений