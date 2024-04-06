В Свято-Троицком храме во Владимире гостила выносная икона во имя царя-мученика Николая Второго Ее...

В Свято-Троицком храме во Владимире гостила выносная икона во имя царя-мученика Николая ВторогоЕе высота составляет более 2 метров, а вес - 100 килограммов.И снова отправилась в путь - на южные рубежи России, в зону СВО. О бесконечном крестном ходе чудотворного образа рассказал ее потомственный хранитель - казачий атаман.За 20 лет непрерывного странствия эта Чудотворная Казачья Воинская Покаянная икона преодолела сотни тысяч километров. Хранитель иконы, казачий атаман Надымского казачьего округа Николай Кришталь рассказывает, что чудотворный образ не раз останавливал боевые действия во время военных конфликтов.Во Владимире реликвия, а также иконы во имя святых Сергия Радонежского, Серафима Саровского и царевича Алексея, побывали по дороге на южные рубежи России, где сейчас идет специальная военная операция.В нашем Троицком храме давно сложилась традиция особого почитания невинно убиенной царской семьи. Ранее, чем где-либо, в честь последнего императора России на всю высоту одной из внутренних стен церкви была написана фреска. А два года назад перед храмом воздвигнут бронзовый бюст с надписью «Прости нас, государь!»Настоятель храма, митрофорный протоиерей Евгениий Боросвких, провожая гостей, не смог сдержать слез.Специально оборудованный микроавтобус со святынями с лета прошлого года преодолел уже более 47 тысяч километров. А до этого — с 2003 года — по России и зарубежью - более семисот тысяч километров проехал отец нынешнего хранителя.По благословению Святейшего патриарха Московского и всея Руси Алексия II, крестные ходы с участием чудотворного образа прошли по Молдавии, Белоруссии, в зоне грузино-абхазского конфликта.Побывала икона и в Восточной, и в Западной Европе. В 2005 году с иконой был совершен перелет самолетом Министерства обороны России с военного аэродрома Чкаловский в Подмосковье - на Дальний Восток.В 2008 году - морской кругосветный переход на учебном парусном судне "Паллада". После смерти отца, воевавший добровольцем в зоне СВО Николай Кришталь дал слово, что продолжит его дело.Есть ли конечная точка в маршруте иконы царя-мученика? "Как Бог даст", - отвечает ее хранитель. Смысл этого бесконечного крестного хода не в километрах и географических названиях. А в раскаянии, молитве и надежде на милость Божию.Фото: ГТРК "Владимир"Читайте также:Во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике представили икону "Богоматерь Боголюбская"Чем уникальна Церковь Параскевы Пятницы в Великодворье Владимирской области?