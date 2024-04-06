21-летняя девушка на иномарке сбила 9-летнего мальчика на пешеходном переходе 5 апреля в 17:10. ДТП произошло в Институтском городке в микрорайоне Юрьевец. Ребенок лечится амбулаторно,

21-летняя девушка на иномарке сбила 9-летнего мальчика на пешеходном переходе 5 апреля в 17:10. ДТП произошло в Институтском городке в микрорайоне Юрьевец. Ребенок лечится амбулаторно, рассказали в пресс-службе ГИБДД. Авария случилась у дома №21. Девушка на «Опель Астра» ехала со стороны Пиганово в сторону трассы Р-132 «Золотое кольцо» и сбила ребенка, перебегающего дорогу через нерегулируемый