Владимирцам рассказали, как получить бесплатные услуги помощника для ухода за инвалидами Инсульты,...

Владимирцам рассказали, как получить бесплатные услуги помощника для ухода за инвалидамиИнсульты, переломы и хронические болезни лишают людей способности передвигаться и приводят к инвалидности. "Бремя" ухода за прикованными к постели обычно ложится на близких. Нести его бывает непросто.Многие люди сталкивается с серьезной проблемой: у вас на руках оказались пожилые родители, или тяжело заболел кто-то из родственников. Им нужен постоянный уход, а вам - каждый день на работу. Услуги сиделки большинству просто не по карману. Как быть в этой ситуации?Об этом в эфире Радио-России Владимир рассказала заместитель директора «Владимирского комплексного центра социального обслуживания населения» Татьяна Семенова.Полное интервью можно послушать в группе «Радио России Владимир»Фото: Радио России Владимир