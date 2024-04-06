Пьяный 31-летний водитель влетел в опору ЛЭП на Лескова,4 во Владимире. Авария произошла 5 апреля около 22:50, сообщили в пресс-службе ГИБДД. Мужчина ехал на авто «Хавейл» по улице Комиссарова со

Пьяный 31-летний водитель влетел в опору ЛЭП на Лескова,4 во Владимире. Авария произошла 5 апреля около 22:50, сообщили в пресс-службе ГИБДД. Мужчина ехал на авто «Хавейл» по улице Комиссарова со стороны Суздальского проспекта в сторону улицы Безыменского. На «круге» он не стравился с управлением и наехал на ЛЭП. Опора и водитель пострадали. Мужчину госпитализировали. А