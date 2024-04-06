Во Владимирской области капитально отремонтируют 95 школ и 52 детских сада В пресс-службе...

Во Владимирской области капитально отремонтируют 95 школ и 52 детских садаВ пресс-службе Правительства Владимирской области сообщили о планах капитально отремонтировать 95 школ и 52 детских сада в 2025-2030 годах.Владимирская область находится в числе 11 регионов страны, которые, вместе с Министерством просвещения РФ, участвуют в разработке нацпроекта «Образование».1 апреля состоялось еженедельное оперативное совещание Губернатора Александра Авдеева со своими заместителями, руководителями областных органов исполнительной власти и местного самоуправления. Власти сообщили о планах на осуществление ремонта и оснащение учреждений среднего профобразования.Проект рассчитан на участников образовательной программы «Профессионалитет». Так, например, в Муромской государственной инженерно-технологической академии отремонтируют учебные корпуса, а в Гусевском стекольном колледже модернизируют еще и общежитие.При этом, если Министерство просвещения России изменит критерии отбора, в планах властей - подать заявку на финансирование капремонта ещё около 15 учебных корпусов и 12 общежитий.Спорт должен быть доступен каждому, важно пропагандировать подрастающему поколению здоровый образ жизни. Работа по созданию в образовательных учреждений условий для занятия физкультурой продолжается, благодаря федеральному проекту «Успех каждого ребёнка». Предварительно определены более 70 организаций.С 1 сентября 2024 года будет введена ежемесячная доплата советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в размере 5000 рублей. Выплаты произойдут в рамках программы «Патриотическое воспитание граждан РФ».Детские лагеря не остались «в стороне». В регионе они будут модернизированы с помощью федерального проекта «Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи». В приоритете - медицинские и пищевые блоки.«Будем обновлять и пополнять парк школьных автобусов. Особое внимание – сельским территориям. В настоящее время у нас 320 машин задействованы в доставке детей в общеобразовательные учреждения. В этом году будет закуплено 28 новых автобусов. В 2025-2030 годах потребуется обновить ещё 167», – отметил вице-губернатор.Губернатор Александр Авдеев рассказал, что со следующего года начнётся реализация новых национальных проектов. К примеру, программа «Кадры» будет интегрирована с «Профессионалитетом». Приоритетными направлениями определены: сельское хозяйство, IT-сфера, радиоэлектроника, машиностроение, строительство, транспорт, фармация, социальная сфера и сфера услуг.Нацпроект «Молодёжь России» позволит владимирцам принять участие в ряде всероссийских конкурсов и программ поддержки. В их числе – «Регион для молодых» и «Регион добрых дел».Научно-технологическому развитию России уделено особое внимание. Для этого в 2025-2027 годах в регионе будет создана разветвлённая сеть пилотных площадок по образовательной робототехнике и искусственному интеллекту. Центром научно-методического сопровождения проекта определён детский технопарк «Кванториум-33». А школьные кванториумы и «IT-кубы» планируется дооснастить необходимым оборудованием.Фото: пресс-служба Правительства Владимирской области