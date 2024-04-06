В ходе прокурорской проверки выявлены нарушения законодательства.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области, летом 2022 года установлен факт незаконной вырубки 13 сосен. Деревья находились в участковом лесничестве «Ивановское-1», которое в свою очередь арендовано колхозом «Рассвет». Согласно подсчётам, нанесённый ущерб оценили в 800 тысяч рублей.В договоре аренды одним из пунктов является регулярное наблюдение за арендованные участки леса. Это необходимо для того, чтобы вовремя обнаружить незаконную вырубку. Колхоз договорённость не выполнил.Природоохранная прокуратура направила в суд исковое заявление. Суд удовлетворил требование о компенсации ущерба.