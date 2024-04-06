Во Владимирской области планируют развивать детский автоспорт В профильной федерации уверяют: все...

Во Владимирской области планируют развивать детский автоспортВ профильной федерации уверяют: все возможности для этого есть: и трассы, и тренеры готовы. Дело за малым, точнее, за малыми. Родители не спешат сажать своих чад за руль. Дорого? Опасно? Не перспективно?На эти вопросы в эфире Радио России — Владимир ответили: спортсмен, журналист, пресс-секретарь региональной Федерации автоспорта Роман Герасимов, а также участники таких заездов - Никита и Иван Басовы.Полное интервью можно послушать в группе «Радио России Владимир»Фото: Радио России Владимир