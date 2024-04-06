В отношении председателя колхоза в Гороховецком районе завершено расследование уголовного дела.

Зимой 2021 года глава фермерского хозяйства и председатель сельскохозяйственного кооператива заключили договор ответственного хранения. Фигурант должен был сохранить и вернуть переданную технику.Как сообщили в пресс-службе УМВД Владимирской области, обвиняемый продал отданный на хранение фронтальный погрузчик за 130 тысяч рублей. Деньги были потрачены на личные нужды.Служащие смогли найти того, кто приобрёл технику и вернули имущество законному владельцу. Дело передано в суд для рассмотрения по существу.