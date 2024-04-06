Во Владимирской области созданы учебно-производственные комплексы. Это ветеринарная клиника...

Во Владимирской области созданы учебно-производственные комплексы.Это ветеринарная клиника "Мягкие лапки" на базе Никологорского аграрно - промышленного колледжа и первая в России учебная гостиница "Юность" в отделении Вязниковского технико - экономического колледжа в Гороховце.Как студенты делают первые шаги в профессию, посмотрела Полина Лаптева.Это - овечка Долли. Теперь надежный друг практикантов. По соседству еще курица и крольчиха. В Никологорах на базе аграрно - промышленного колледжа теперь действует ветеринарная клиника "Мягкие лапки". Большая редкость для учреждений среднего профессионального образования. Студенты направлений "Ветеринария" и "Зоотехния" могут применить на практике полученные знания.К студентам на осмотр пришел и Сенбернар.Ольга Нефедова, заместитель руководителя мастерской Никологорского аграрно-промышленного колледжа:- Узнать вес собаки, просмотреть зубы, поставить диагноз. оценить как собака выглядит, как лечить, как вылечить, спасти животного.Александр Лукшин прошел путь от совхозного ветврача совхоза до государственного ветеринарного инспектора. Теперь под его руководством ученики осваивают ряд дисциплин.Александр Лукшин, преподаватель Никологорского аграрно-промышленного колледжа:- У некоторых студентов уже есть желание продолжить обучение в высших учебных заведениях нашей страны. Также некоторые студенты будут приняты в штаб сотрудников колледжа во время обучения.В штате два действующих кандидата наук. Три лаборатории открыты для проведения высокоточных анализов. Например, здесь можно провести санитарно - ветеринарную экспертизу мясной продукции, яиц, меда. В лаборатории биологии и микрохимии проводят исследования биологических жидкостей животных. А в лаборатории геномной инженерии учатся исследовать структуру ДНК и изучать опасные патогены.В учебной клинике есть база для проведения сложных операций, ультразвуковых исследований, электроэнцефалограммы головного мозга у крупного рогатого скота.Владимир Куимов, заместитель губернатора Владимирской области:- Мы прошли лицензирование. Колледж все сделал для того, чтобы появилась настоящая клиника. Спрос огромный. Мы общаемся с сельхозпроизводителями. С теми кто занимается охраной и безопасностью жизни домашних животных. Сельхозживотных.В планах - расширить научно-практическую базу и открыть отделение высшего профессионального образования.А этот УПК - три в одном. Колледж, общежитие для студентов, а этажом выше - гостиница для туристов. "Экспериментальные каникулы" в учебном комплексе "Юность" проводят первые гости из Москвы. Это тоже площадка для приобретения практических навыков. И стажа. Трудовые книжки уже получили первые студенты.Виктория Долгих, администратор гостиницы "Юность", студентка Вязниковского технико-экономического колледжа:- У нас есть несколько смен, в которые мы приходим и работаем за стойкой. Мы отвечаем на письма, звонки гостей которые поступают, помогаем гостям, которые уже проживают в гостинице.Всего в гостинице 16 номеров в 4 ценовых категориях "Стандарт", "Люкс", "Студия", "Семейный". Комфортные номера оборудованы самым необходимым. На реализацию проекта регион направил 9 миллионов рублей, а также внебюджетные средства.Александр Максимов, директор Вязниковского технико-экономического колледжа:- Главная цель - создание современной базы практического обучения. У нас это специальность "Туризм и гостеприимство". И далее - это желание студентов работать. Приобрести и совершенствовать свои производственные навыки.Как сказали в колледже, в приоритете сотрудничество с туроператорами регионального и федерального уровня. На будущий год уже разработан бизнес - план.Полина Лаптева, Илья Хлудов. “Вести - Владимир”.