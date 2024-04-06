В городе Александров возбуждено уголовное дело о невыдаче зарплаты двум сотрудникам предприятия.

По предварительным данным с января 2022 года по март этого года руководство частной компании, добывающей полезные ископаемые, частично не выдана зарплата двум работникам фирмы. Общая сумма задолженности составила более 2,2 миллионов рублей.Как отмечает Следственный Комитет по Владимирской области, в указанный период у компании имелись деньги, которые ушли на оплату услуг сторонних организаций и госпошлины на подачу исков. На данный момент идут следственные мероприятия. Предполагаемому фигуранту или фигурантам может грозить наказание вплоть до года в колонии.