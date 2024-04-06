Во Владимирскую область возвращается весеннее тепло В атмосфере над Владимирской областью...

Во Владимирскую область возвращается весеннее теплоВ атмосфере над Владимирской областью преобладает гребень скандинавского антициклона. В такой ситуации небо будет затянуто облаками, но осадков не ожидается.В воскресенье, 7 апреля 2024 года, столбики термометров поднимутся до +13°С. При этом скорость западного ветра достигнет 3м/с.В Гидрометцентре прогнозируют незначительное повышение атмосферного давления до 750 мм ртутного столба. Показатель влажности составит 73%.В темное время суток температура воздуха не сильно изменится и займет отметку +8°С.Народный прогноз на 7 апреля:На Руси верили: Если к этому дню полностью сойдет снег, то до следующей зимы его уже не будет, а если он на земле до сих пор лежит, то пролежит ещё долго; если зяблик громко поет, то ждали похолодание; если выпала роса или пошел дождь, значит, - будет богатый урожай зерна и много травы.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений