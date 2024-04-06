Во Владимирскую область возвращается весеннее тепло
В атмосфере над Владимирской областью...
Во Владимирскую область возвращается весеннее тепло
В атмосфере над Владимирской областью преобладает гребень скандинавского антициклона. В такой ситуации небо будет затянуто облаками, но осадков не ожидается.
В воскресенье, 7 апреля 2024 года, столбики термометров поднимутся до +13°С. При этом скорость западного ветра достигнет 3м/с.
В Гидрометцентре прогнозируют незначительное повышение атмосферного давления до 750 мм ртутного столба. Показатель влажности составит 73%.
В темное время суток температура воздуха не сильно изменится и займет отметку +8°С.
Народный прогноз на 7 апреля:
На Руси верили: Если к этому дню полностью сойдет снег, то до следующей зимы его уже не будет, а если он на земле до сих пор лежит, то пролежит ещё долго; если зяблик громко поет, то ждали похолодание; если выпала роса или пошел дождь, значит, - будет богатый урожай зерна и много травы.
Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений