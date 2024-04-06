По данным следствия, речь о вознаграждении от ритуального бизнеса.

48-летний заведующий отделением одной из больниц Владимира задержан по подозрению во взяточничестве.Об этом сообщает Следственное управление Следственного комитета РФ по региону. Доктора задержали представители СУ СК и полиции с поличным, при получении наличных денег от посредника, работавшего в ритуальной компании. По данным следствия, средства врач получал с мая 2023 года, речь идет о вознаграждении в общей слодности в 250 тысяч рублей за быстрое оформление свидетельств о смерти.При задержании доктор получал очередной транш, уточняет СУ СК.Мера пресечения задержанному будет избрана судом в ближайшее время.