СледКом полагает, что заведующий Больницы скорой медпомощи получал взятки от ритуальной компании.

Во Владимирской больнице, по подозрению Следственного Комитета, возбуждено дело о взятке в крупном размере. В незаконном получении денег подозревается заведующий патологоанатомическим отделением больницы. Работник ритуальной компании стал посредником, директор – в даче особо крупной мзды.За оформление свидетельств о смерти вне очереди с 2023 года ритуальная компания заплатила около 250 тысяч рублей. Участники дела задержаны в момент передачи денег. Мера пресечения избирается.