Жители Владимирской области, участвующие в СВО будут освобождены от налога на имущество Это...

Жители Владимирской области, участвующие в СВО будут освобождены от налога на имуществоЭто касается не только 33 региона, но и всей России.В ходе выступления в Госдуме глава российского правительства Михаил Мишустин заявил о снижении финансовой нагрузки на участников специальной военной операции, а именно — об освобождении от налога на имущество.«Важно, чтобы тем, кто исполняет воинский долг, помощь государства оказывалась в полном объёме и своевременно. И мы за этим внимательно следим.», - сообщил Михаил Мишустин.Напомним, что Президент РФ Владимир Путин ранее дал поручение освободить участников СВО и членов их семей от уплаты налога на имущество. Исполнить его нужно было до 15 апреля.Фото: Официальный сайт Правительства России