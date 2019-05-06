Военно-воздушные силы армии маршала Хафтара наносят удары по ряду позиций в ливийской столице Триполи. Полностью уничтожен оперативный штаб Правительства национального согласия (ПНС) Ливии - противника Хафтара.

Военно-воздушные силы армии маршала Хафтара наносят удары по ряду позиций в ливийской столице Триполи. Полностью уничтожен оперативный штаб Правительства национального согласия (ПНС) Ливии — противника Хафтара.В сообщении отмечается, что удары были "точными и прямыми", оперативный штаб, возглавляемый Усамой аль-Джували, был полностью уничтожен, передает РИА Новости.4 апреля текущего года маршал Халифа Хафтар, командующий Ливийской национальной армией (ЛНА), приказал начать наступление на Триполи, чтобы освободить город от террористов. Подразделения ЛНА взяли под контроль города Гарьян и Сурман, расположенные к югу от ливийской столицы. В конце апреля представители Хафтара объявили о начале второй фазы наступления на город.Вооруженные формирования, лояльные правительству в Триполи, объявили о начале операции "Вулкан гнева", направленной против армии Хафтара. 4 мая глава ПНС Файез Саррадж заявил, что его регулярные и вспомогательные части стойко держат свои позиции на всех фронтах, силы агрессора отступают и прибегают к слепым обстрелам гражданских районов.Ливия фактически перестала функционировать как единое государство после свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году. В настоящее время в стране царит двоевластие: на востоке заседает парламент, избранный народом, а на западе руководит Правительство национального согласия, сформированное при поддержке Евросоюза и ООН.