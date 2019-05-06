В ходе атак израильских военных за последние два дня в секторе Газа погибли 18 палестинцев, в том числе две беременные женщины. Еще 110 человек получили ранения.

В ходе атак израильских военных за последние два дня в секторе Газа погибли 18 палестинцев, в том числе две беременные женщины. Еще 110 человек получили ранения.За сутки израильтяне атаковали 300 целей. Их потери – 3 человека. Палестинцы выпустили 600 ракет, передает РИА Новости.