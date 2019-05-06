Из 78 человек, находившихся на борту Superjet-100, совершившего аварийную посадку в московском аэропорту Шереметьево, выжило 37 человек. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Из 78 человек, находившихся на борту Superjet-100, совершившего аварийную посадку в московском аэропорту "Шереметьево", выжило 37 человек. Об этом сообщили в Следственном комитете.Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, экстренно вернулся в воскресенье вечером в Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета​​​. Самолету удалось сесть только со второй попытки из-за сложных метеоусловий. При посадке у него подломились стойки и загорелись двигатели.Очевидцы утверждают, что сидевшие в хвостовой части самолета люди фактически были заблокированы на своих местах, поскольку находившиеся впереди пассажиры активно доставали ручную кладь.Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким, потерявшим родственников в результате происшествия, поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим и тщательно расследовать произошедшее, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В Шереметьево прибыл глава МЧС Евгений Зиничев для участия в работе оперативного штаба.МЧС России открыло телефон круглосуточной горячей линии: 8-800-775-17-17.Горячую линию открыли и власти Мурманской области. Номер телефона 8 (8152) 39-99-99.В настоящее время аварийно-спасательные работы на месте катастрофы завершены, начаты буксировка самолета и ликвидация последствий произошедшего."Аэрофлот" отменил шесть внутрироссийских рейсов. Это рейсы в Архангельск, Челябинск, Новосибирск, Пермь, Тюмень и Самару. Сейчас аэропорт работает в ограниченном режиме, открыта одна взлетно-посадочная полоса из двух, сообщает пресс-служба воздушной гавани. Рейсы на посадку были перенаправлены в другие аэропорты.