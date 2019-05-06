Израильские военные ликвидировали полевого командира палестинского исламистского движения ХАМАС, который отвечал за передачу денег из Ирана вооруженным группировкам в секторе Газа.

Израильские военные ликвидировали полевого командира палестинского исламистского движения ХАМАС, который отвечал за передачу денег из Ирана вооруженным группировкам в секторе Газа.Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля, полевой командир, которого звали Хамед Ахмед Абед Кудари, 1985 года рождения, житель сектора Газа, был убит в ходе совместной операции израильских военнослужащих и представителей спецслужб: по его автомобилю был нанесен прицельный авиаудар.В минувшую субботу, 4 мая, обстановка в этом ближневосточном регионе резко обострилась. За это время боевики группировок ХАМАС (правящей в секторе Газа) и "Исламский джихад" (запрещена в РФ) выпустили по Израилю порядка 500 ракет. В ответ израильские военные поразили 260 объектов радикалов в секторе.По информации армейской пресс-службы, в нескольких населенных пунктах на юге Израиля до сих пор периодически раздаются сирены воздушной тревоги.