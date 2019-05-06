Амстердамский Аякс стал обладателем Кубка Нидерландов по футболу. В финальном поединке он не оставил шансов своему сопернику Виллему II, одержав над ним разгромную победу. Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу амстердамцев.

Амстердамский "Аякс" стал обладателем Кубка Нидерландов по футболу. В финальном поединке он не оставил шансов своему сопернику "Виллему II", одержав над ним разгромную победу. Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу амстердамцев.Авторами голов в составе "Аякса" стали Дейли Блинд, Расмус Кристенсен, а двумя забитыми голами отметился Клаас-Ян Хунтелаар. Завоевание Кубка Нидерландов стало для амстердамского клуба 19-м в истории клуба. Это достижение является рекордом турнира.Также "Аякс" за два тура до окончания чемпионата продолжает лидировать в чемпионате страны. Правда первую строчку он делит вместе с ПСВ – у обоих клубов по 80 очков. Кроме того, подопечные Эрика тен Хага продолжают борьбу и за финал Лиги чемпионов, выиграв первый полуфинальный матч у "Тоттенхэма" (1:0).