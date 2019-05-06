Избранный президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал катастрофу самолета в московском аэропорту Шереметьево, в результате которой погиб 41 человек. Выразив слова соболезнования, актер при этом упомянул войну в Донбассе.
Избранный президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал катастрофу самолета в московском аэропорту Шереметьево, в результате которой погиб 41 человек. Выразив слова соболезнования, актер при этом упомянул войну в Донбассе.
Такие катастрофы, как теракт на Шри-Ланке и пожар на борту
самолета в Шереметьево напоминают о том, что жизнь – высшая ценность, и ее
нужно беречь, заявил Зеленский. Он выразил сочувствие в связи с гибелью людей.
В то же время актер призвал помнить о войне в Донбассе, о
погибших на фронте и пленных. "Они живы. И есть те, в чьих силах вернуть их в
семьи, те, в чьих силах не допустить трагедий", – сказал .
Новый президент Украины в ходе предвыборной компании обещал
украинцам закончить войну на востоке страны. Однако в штабе комика заверили,
что избранный глава государства намерен продолжать политику своего предшественника
Петра Порошенко. Тот, напомним, на протяжении всех лет своего президентства
воевал с местным населением и утюжил мирные города региона артиллерией.
Пользователи Сети соболезнования Зеленского не оценили.
"Какой к чертям фронт в гражданской войне? Лицемерный клоун", -
написал комментатор с ником Все будет хорошо.
Слова про фронт вызвали недоумение и у
пользователя Бешеный клоун Зе. "Что-то человеческое есть в клоуне, но и
тут он больше трындит о пленных карателях и как ему их жалко", -
недоумевает комментатор.
Возгорание пассажирского лайнера в московском аэропорту
Шереметьево произошло накануне вечером. В лайнер попала молния, после чего
пилоты приняли решение возвращаться в воздушную гавань.
При жесткой посадке загорелись топливные баки. Во время эвакуации
погибли более 40 человек, в том числе член экипажа. Следственный комитет
возбудил уголовное дело. Правоохранители рассматривают несколько возможных
причин трагедии.