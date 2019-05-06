Избранный президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал катастрофу самолета в московском аэропорту Шереметьево, в результате которой погиб 41 человек. Выразив слова соболезнования, актер при этом упомянул войну в Донбассе.

Избранный президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал катастрофу самолета в московском аэропорту Шереметьево, в результате которой погиб 41 человек. Выразив слова соболезнования, актер при этом упомянул войну в Донбассе.Такие катастрофы, как теракт на Шри-Ланке и пожар на бортусамолета в Шереметьево напоминают о том, что жизнь – высшая ценность, и еенужно беречь, заявил Зеленский. Он выразил сочувствие в связи с гибелью людей.В то же время актер призвал помнить о войне в Донбассе, опогибших на фронте и пленных. "Они живы. И есть те, в чьих силах вернуть их всемьи, те, в чьих силах не допустить трагедий", – сказал .Новый президент Украины в ходе предвыборной компании обещалукраинцам закончить войну на востоке страны. Однако в штабе комика заверили,что избранный глава государства намерен продолжать политику своего предшественникаПетра Порошенко. Тот, напомним, на протяжении всех лет своего президентствавоевал с местным населением и утюжил мирные города региона артиллерией.Пользователи Сети соболезнования Зеленского не оценили."Какой к чертям фронт в гражданской войне? Лицемерный клоун", -написал комментатор с ником Все будет хорошо.Слова про фронт вызвали недоумение и упользователя Бешеный клоун Зе. "Что-то человеческое есть в клоуне, но итут он больше трындит о пленных карателях и как ему их жалко", -недоумевает комментатор.Возгорание пассажирского лайнера в московском аэропортуШереметьево произошло накануне вечером. В лайнер попала молния, после чегопилоты приняли решение возвращаться в воздушную гавань.При жесткой посадке загорелись топливные баки. Во время эвакуациипогибли более 40 человек, в том числе член экипажа. Следственный комитетвозбудил уголовное дело. Правоохранители рассматривают несколько возможныхпричин трагедии.