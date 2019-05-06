Число жертв катастрофы лайнера Sukhoi Superjet авиакомпании Аэрофлот может составить 41 человек, рассказал осведомленный источник. Ранее сообщалось о 13 погибших.

Число жертв катастрофы лайнера Sukhoi Superjet авиакомпании "Аэрофлот" может составить 41 человек, рассказал осведомленный источник. Ранее сообщалось о 13 погибших.Согласно заявлению официального представителя Следственного комитета России Светланы Петренко, в результате катастрофы лайнера Sukhoi Superjet авиакомпании "Аэрофлот" в аэропорту Шереметьево, который загорелся во время жесткой посадки после попадания в борт молнии, спаслись 37 человек из 78 присутствовавших на борту. Ранее сообщалось о 13 жертвах крушения.Таким образом, судьба еще 28 остается неизвестной. По некоторой информации, этим людям спастись не удалось. "По предварительным данным, погибнуть мог 41 человек", – цитирует "Интерфакс" информированный источник. В числе жертв оказались один член экипажа – бортпроводник, который до последнего спасал людей, и 40 пассажиров.Напомним, вечером 5 мая из московского аэропорта Шереметьево в Мурманск вылетел самолет Sukhoi Superjet компании "Аэрофлот". На борту находились 78 человек. Спустя несколько минут после взлета экипаж передал на землю сигнал о неполадках на борту и принял решение об экстренной посадке. По предварительным данным, в лайнер попала молния. Сразу после приземление Sukhoi Superjet загорелся.Следственный комитет возбудил по факту произошедшего уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". Устанавливаются все обстоятельства трагедии.