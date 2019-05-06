Дочери Светланы и Федора Бондарчук Варваре исполнилось 20 лет. В честь такого события светская дива выложила несколько архивных фото, на которых запечатлена с наследницей.

Дочери Светланы и Федора Бондарчук Варваре исполнилось 20 лет. В честь такого события светская дива выложила несколько архивных фото, на которых запечатлена с наследницей.Уже много лет Варвара живет за границей.Отъезд оказался вынужденным. По мнению Федора и Светланы Бондарчук, там у нее больше возможностей для комфортной жизни, чем в России, ведь у Варвары особенности развития, и это обстоятельство пара не афишировала, но и не скрывала. К примеру, в эфире передачи "Судьба человека" Бондарчук рассказала, что проблемы с дочерью их с мужем в свое время очень сильно сплотили. Они оба сделали все возможное, чтобы Варвара росла счастливым ребенком, да и сами души не чаяли в своей "особенной" дочери.Накануне, 5 мая, на своей официальной страничке в социальной сети Instagram Светлана Бондарчук опубликовала фотографии наследницы. На снимках Варвара запечатлена в разные годы своей жизни. Достаточно одного взгляда, чтобы понять – Варвара очень похожа на отца. "Моя самая нежная и любимая Девочка, с днем рождения (орфография и публикация автора сохранены. – Прим.ред.)", – написала Светлана Бондарчук.В комментариях свои поздравления написали многие знаменитости. Так, добрые пожелания наследнице оставили актриса Алика Смехова, певицы Зара и Сати Казанова, бизнеследи Ольга Слуцкер, супруга прославленного российского модельера Валентина Юдашкина Марина, режиссер и актриса Рената Литвинова, артистка Оксана Акиньшина, певицы Жасмин и Инна Маликова, актер Игорь Верник и многие другие.