Дмитрий Шепелев показал подписчикам свое любимое средство передвижения. Телеведущий признался, что всю жизнь мечтал о спорткаре – но в итоге ездит на лошади по имени Булка.

Дмитрий Шепелев показал подписчикам свое любимое средствопередвижения. Телеведущий признался, что всю жизнь мечтал о спорткаре – но витоге ездит на лошади по имени Булка.Фотография в Instagramвозбудила поклонников телеведущего. На снимке телезвездаобнимается с конем."Мечтал о Бугатти, а езжу на Булке", – подписалфото Дмитрий Шепелев, очевидно посвежевший после прогулок верхом (здесь и далее орфография и пунктуация оригинала – Прим.ред).В комментариях подписчиков – весь спектр положительныхэмоций. А некоторые и позавидовали телеведущему. Они отметили, что иная Булкаподороже спорткара стоит."Я мечтаю о такой Булке! Построю дом и заведу себетакую!!", "Это круче!!!", "Булка классная!", "Красиваядевчонка", "Так экологичнее))) да и выхлопные у Булки– удобряшки дляприроды", – восторгаются фолловеры.Недавно пришел на представлениеЦирка дю Солей с сыном и спутницей. Телеведущий весь вечер не выпускал руки девушки, однако фотографироваться вместе с ней наотрез отказался. Зрители решили, что это новая пассия Шепелева.Ранее сообщалось, что всстречается с Екатериной Тулуповой. Мать Жанны Фриске ее отношений с гражданским мужем своей покойной дочери не одобряет. Она жалеет избранницу телеведущего, заявляя, что Шепелев – высокомерный человек.