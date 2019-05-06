Дмитрий Шепелев показал подписчикам свое любимое средство
передвижения. Телеведущий признался, что всю жизнь мечтал о спорткаре – но в
итоге ездит на лошади по имени Булка.
Дмитрий Шепелев показал подписчикам свое любимое средство
передвижения. Телеведущий признался, что всю жизнь мечтал о спорткаре – но в
итоге ездит на лошади по имени Булка.
Фотография в Instagram
возбудила поклонников телеведущего. На снимке телезвезда
обнимается с конем.
"Мечтал о Бугатти, а езжу на Булке", – подписал
фото Дмитрий Шепелев, очевидно посвежевший после прогулок верхом (здесь и далее орфография и пунктуация оригинала – Прим.
ред).
В комментариях подписчиков – весь спектр положительных
эмоций. А некоторые и позавидовали телеведущему. Они отметили, что иная Булка
подороже спорткара стоит.
"Я мечтаю о такой Булке! Построю дом и заведу себе
такую!!", "Это круче!!!", "Булка классная!", "Красивая
девчонка", "Так экологичнее))) да и выхлопные у Булки– удобряшки для
природы", – восторгаются фолловеры.
Недавно пришел на представление
Цирка дю Солей с сыном и спутницей. Телеведущий весь вечер не выпускал руки девушки, однако фотографироваться вместе с ней наотрез отказался. Зрители решили, что это новая пассия Шепелева.
Ранее сообщалось, что всстречается с Екатериной Тулуповой. Мать Жанны Фриске ее отношений с гражданским мужем своей покойной дочери не одобряет. Она жалеет избранницу телеведущего, заявляя, что Шепелев – высокомерный человек.