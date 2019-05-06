Герцогиня Кембриджская была лучшей подругой принца Гарри еще до того, как он познакомился с голливудской актрисой. Однако после встречи с Меган Маркл внук королевы стал все реже общаться с Кейт Миддлтон.

Герцогиня Кембриджская была лучшей подругой принца Гарри еще до того, как он познакомился с голливудской актрисой. Однако после встречи с Меган Маркл внук королевы стал все реже общаться с Кейт Миддлтон.Герцогиня Кембриджская и принц Гарри всегда поддерживали дружеские отношения. До брака с американской актрисой сын принца Чарльза любил проводить время в компании Кейт Миддлтон."На снимках, сделанных во время официальных мероприятий, можно заметить, что они часто улыбаются друг другу и даже иногда рассказывают шутки, – поделился королевский эксперт Омид Скоуби, – Я полагаю, что в прошлом они отлично ладили".Однако после того, как Меган Маркл стала членом монаршей семьи, принц Гарри перестал общаться с Кейт Миддлтон. По словам корреспондента, бывшая актриса заняла место герцогини Кембриджской. "Иногда вы близки с кем-то, а иногда – нет. Такова правда жизни", – добавил журналист.Напомним, что прибавление в семье герцога и герцогини Сассекских произойдет со дня на день. и принц Гарри решили не сообщать радостную новость поклонникам, пока не отпразднуют рождение наследника в частной обстановке, передает Express.co.uk.Сейчас жители Великобритании выстраиваются в очереди перед букмекерскими конторами, чтобы сделать ставку на пол и имя будущего малыша. Если у пары родится девочка, то вероятно, что ее назовут в честь покойной матери принца Гарри принцессы Дианы.