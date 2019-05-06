Депутат Госдумы Дмитрий Ионин подарил свой автомат юнармейцам. По его словам, подарок опробовали заранее, а вручить собирались 9 мая ко Дню Победы.

Депутат Госдумы Дмитрий Ионин подарил свой автомат юнармейцам. Об этом парламентарий заявил на пресс-конференции.Ранее в интернете появилась видеозапись, на которой несколько человек собрались на площадке у фонтана во дворе жилого дома. Один из них дал несколько очередей из автомата. Инцидент произошел 4 мая в городе Камышлова Свердловской области. Позднее автомобиль Ионина был остановлен сотрудниками правоохранительных органов, однако избранник народа сослался на депутатскую неприкосновенность и не позволил досмотреть машину ни полицейским, ни сотрудникам ФСБ.Позже Ионин подтвердил, что на видео запечатлен он. Депутат отметил, что автомат охолощенный (предназначен для стрельбы холостыми патронами) и куплен специально для подарка юнармейцам. По его словам, подарок опробовали заранее, а вручить собирались 9 мая ко Дню Победы.Ионин выразил готовность нести ответственность за стрельбу и ответить перед комиссией по этике Госдумы. Свое поведение с сотрудниками полиции и ФСБ Ионин объяснил непониманием, о каком конкретно случае стрельбы из автомата идет речь. Депутат Госдумы от фракции "Справедливая Россия" Дмитрий Ионин может понести уголовную ответственность за стрельбу в жилом квартале из охолощенного автомата. Такое мнение высказал в воскресенье журналистам председатель думской комиссии по контролю за достоверностью доходов депутатов, этике и мандатным вопросам Отари Аршба ("Единая Россия").В настоящий момент ситуацию изучают правоохранительные органы.