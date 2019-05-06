Двое подвыпивших друзей погибли в ДТП, врезавшись на каршеринговом автомобиле в знак Я люблю Видное на въезде в город. Очевидцы сняли на видео финальный заезд и последствия аварии.

Двое подвыпивших друзей погибли в ДТП, врезавшись на каршеринговом автомобиле в знак "Я люблю Видное" на въезде в город. Очевидцы сняли на видео финальный заезд и последствия аварии.Трагедия произошла около часа ночи 5 мая на проспекте Ленинского Комсомола. Мужчины 31 и 32 лет от роду отмечали в бане день рождения, а до дома решили добраться на арендованном Mercedes-Benz. На кадрах видно, что приятели лихачили, разогнав машину до скорости свыше 100 километров в час. На перекрестке водитель не совладал с управлением, машина перелетела через круг, врезалась в прославляющий родной город знак, после чего отлетела в столб. Удар был такой силы, что подающий питание троллейбусам провод оборвался и упал прямо на искореженный автомобиль, который тут же загорелся.ЧП произошло напротив пожарной части, но пожарным, которые были на месте уже через четыре минуты, не удалось спасти приятелей — они сгорели в легковушке