Примадонна вместе со всей страной находится в шоке от произошедшего в аэропорту Шереметьево. Певица высказалась о катастрофе с рейсом Москва – Мурманск на своей странице в Instagram.

Примадонна вместе со всей страной находится вшоке от произошедшего в аэропорту Шереметьево. Певица высказалась о катастрофе срейсом Москва – Мурманск на своей странице в Instagram.Алла Пугачева не осталасьв стороне от чудовищной трагедии. В своем Instagram звезда опубликовала траурныйпост: снимок горящей свечи в ладонях.Артистка написала, что скорбит о жертвах авиакатастрофы в Шереметьево. Примадонна назвала инцидент ужасным горем. "Горекакое! Не приведи Господь. Скорбим", – немногословно высказалась звезда.Коллеги по сцене присоединились ксоболезнованиям Аллы Пугачевой, сообщает ."Сердце разрывается", – отметилась в комментариях певица Лада Дэнс.Звезды российского шоу-бизнеса с вечера 5 мая продолжают выражатьсвои соболезнования близким жертв страшной трагедии в аэропортуШереметьево, где загорелся самолет "Аэрофлота". Опожаре высказались Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Гарик Харламов, Юлия Ковальчуки многие другие.Напомним, 5 мая самолет Sukhoi Superjet 100,следовавший , совершил жесткую посадку в . После этого лайнер загорелся. На борту находились 78человек. Несмотря на усилия со стороныспасательных служб, в результате трагедии погиб 41 человек.