Примадонна вместе со всей страной находится в
шоке от произошедшего в аэропорту Шереметьево. Певица высказалась о катастрофе с
рейсом Москва – Мурманск на своей странице в Instagram.
Примадонна вместе со всей страной находится в
шоке от произошедшего в аэропорту Шереметьево. Певица высказалась о катастрофе с
рейсом Москва – Мурманск на своей странице в Instagram.
Алла Пугачева не осталась
в стороне от чудовищной трагедии. В своем Instagram звезда опубликовала траурный
пост: снимок горящей свечи в ладонях.
Артистка написала, что скорбит о жертвах авиакатастрофы в Шереметьево. Примадонна назвала инцидент ужасным горем. "Горе
какое! Не приведи Господь. Скорбим", – немногословно высказалась звезда.
Коллеги по сцене присоединились к
соболезнованиям Аллы Пугачевой, сообщает .
"Сердце разрывается", – отметилась в комментариях певица Лада Дэнс.
Звезды российского шоу-бизнеса с вечера 5 мая продолжают выражать
свои соболезнования близким жертв страшной трагедии в аэропорту
Шереметьево, где загорелся самолет "Аэрофлота". О
пожаре высказались Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Гарик Харламов, Юлия Ковальчук
и многие другие.
Напомним, 5 мая самолет Sukhoi Superjet 100,
следовавший , совершил жесткую посадку в . После этого лайнер загорелся. На борту находились 78
человек. Несмотря на усилия со стороны
спасательных служб, в результате трагедии погиб 41 человек.