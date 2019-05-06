Спортивный
комментатор высказался по поводу авиакатострофы, произошедшей в аэропорту Шереметьево. На своей странице в Instagram Дмитрий Губерниев выразил своем возмущение
произошедшим.
Спортивный
комментатор высказался по поводу авиакатострофы, произошедшей в аэропорту Шереметьево. На своей странице в Instagram Дмитрий Губерниев выразил своем возмущение
произошедшим.
Телеведущий недоумевает:
как такая трагедия могла произойти с российской авиакомпанией. "Это ужас...
Просто кошмар... Почему так? Молния? Жесткая посадка? Суперджет? Шереметьево?
Почему так? Почему???" – взорвался Губерниев в соцсети.
Пользователи Instagram стали писать свои версии и давать оценки
тому, что произошло в аэропорту Шереметьево. "Судить тех подонков, кто вытаскивал свое шмотье и тем самым
задерживал эвакуацию! Только из-за них столько погибших! Судить руководство
Шереметьево, потому что не пропускали машины с медиками и спасателями! Они и
только они все виновны в гибели людей!", "По всем каналам показывали, какой
супер самолет мы построили! И что мы видим сейчас? Сейчас скажут, что молния
попала, а виновных в этом не накажут!!!", – написали в комментариях фолловеры.
По поводу трагедии в аэропорту Шереметьево
высказались многие представители российского шоу-бизнеса. Среди них – Алла Пугачева,
Кристина Орбакайте, Филипп Киркоров, Анастасия Волочкова и многие другие.
Напомним, 5 мая самолет Sukhoi Superjet 100,
следовавший, совершил жесткую посадку в . После этого лайнер загорелся. На борту находились 78 человек.
Согласно предварительной информации, 41 человек погиб, 26 из них были жителями
Мурманской области.