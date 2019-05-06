Спортивный комментатор высказался по поводу авиакатострофы, произошедшей в аэропорту Шереметьево. На своей странице в Instagram Дмитрий Губерниев выразил своем возмущение произошедшим.

Спортивныйкомментатор высказался по поводу авиакатострофы, произошедшей в аэропорту Шереметьево. На своей странице в Instagram Дмитрий Губерниев выразил своем возмущениепроизошедшим.Телеведущий недоумевает:как такая трагедия могла произойти с российской авиакомпанией. "Это ужас...Просто кошмар... Почему так? Молния? Жесткая посадка? Суперджет? Шереметьево?Почему так? Почему???" – взорвался Губерниев в соцсети.Пользователи Instagram стали писать свои версии и давать оценкитому, что произошло в аэропорту Шереметьево. "Судить тех подонков, кто вытаскивал свое шмотье и тем самымзадерживал эвакуацию! Только из-за них столько погибших! Судить руководствоШереметьево, потому что не пропускали машины с медиками и спасателями! Они итолько они все виновны в гибели людей!", "По всем каналам показывали, какойсупер самолет мы построили! И что мы видим сейчас? Сейчас скажут, что молнияпопала, а виновных в этом не накажут!!!", – написали в комментариях фолловеры.По поводу трагедии в аэропорту Шереметьевовысказались многие представители российского шоу-бизнеса. Среди них – Алла Пугачева,Кристина Орбакайте, Филипп Киркоров, Анастасия Волочкова и многие другие.Напомним, 5 мая самолет Sukhoi Superjet 100,следовавший, совершил жесткую посадку в . После этого лайнер загорелся. На борту находились 78 человек.Согласно предварительной информации, 41 человек погиб, 26 из них были жителямиМурманской области.