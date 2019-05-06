Крайне неудачной считает директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович дату инаугурации, на которой настаивает избранный президент страны Владимир Зеленский - 19 мая. На Украине, напоминает Вятрович, это День памяти жертв политических репрессий, определенный указом президента в 2007 году, траурный день, в который по всей стране проводятся траурные мероприятия.

"Крайне неудачной" считает директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович дату инаугурации, на которой настаивает избранный президент страны Владимир Зеленский — 19 мая. На Украине, напоминает Вятрович, это День памяти жертв политических репрессий, определенный указом президента в 2007 году, траурный день, в который по всей стране проводятся траурные мероприятия.Комик Владимир Зеленский позволял себе шутки над голодомором, но президент Владимир Зеленский не имеет права на глумление над памятью миллионов жертв репрессий, написал Вятрович в "Фейсбуке".Схожего мнения придерживается и украинский депутат, глава делегации своей страны в ПАСЕ Владимир Арьев. 19 мая традиционно является днем памяти жертв политических репрессий, и устраивать в этот день инаугурационные торжества и празднования как минимум неуместно, написал он в "Твиттере".Сам Зеленский накануне после встречи со спикером Верховной рады, главами фракций и депутатских групп напомнил в беседе с журналистами, что предложил провести инаугурацию 19 мая. Ранее он говорил, что не исключает роспуска Рады после того, как станет главой государства.В связи с этим один из украинских парламентариев, глава депутатской группы "Возрождение" Виктор Бондарь заявил, что инаугурация Зеленского должна пройти 28 мая. Эту дату он назвал "комфортной" для большинства депутатов, так как в этом случае у избранного президента не будет права распустить Раду.30 апреля ЦИК Украины официально признал Зеленского победителем президентских выборов. Инаугурация должна состояться в течение 30 дней после официального обнародования результатов выборов Центризбиркомом и публикации их в газете "Голос Украины" — то есть, не позднее 3 июня.