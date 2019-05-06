В парке пройдет физкультурно-спортивное мероприятие «Спорт – норма жизни»

В парке пройдет физкультурно-спортивное мероприятие «Спорт – норма жизни»7-го мая во Владимире, в парке «Дружба», состоится физкультурно-спортивное мероприятие «Спорт – норма жизни». Его участниками станут глава региона Владимир Сипягин, заместитель председателя ЗакСобрания Роман Кавинов, посол ГТО во Владимирской области и олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Павел Кузнецов.На мероприятии можно будет сдать нормы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» по силовой гимнастике, стрельбе, бегу по пересеченной местности, спортивному ориентированию, скандинавской ходьбе (для участников старше 50-ти лет). На каждой площадке испытаний известные владимирские спортсмены проведут мастер-классы.Кроме того, Владимир Сипягин обсудит с представителями спортивной общественности вопрос реализации регионального проекта с названием «За здоровый образ жизни!»